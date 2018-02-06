Di Livio: "Fiorentina-Juventus sarà una grande partita, decisivo il fattore ambientale"

Angelo Di Livio ha rilasciato alcune dichiarazioni a JuveNews.eu: "Possiamo considerare Fiorentina-Juventus un vero e proprio derby, data anche la grande rivalità presente tra le due tifoserie".Proseg...

Angelo Di Livio ha rilasciato alcune dichiarazioni a JuveNews.eu: "Possiamo considerare Fiorentina-Juventus un vero e proprio derby, data anche la grande rivalità presente tra le due tifoserie".

Prosegue sui bianconeri: "La Juventus sta vivendo un momento straordinario perché sembra aver recuperato la forma migliore".

E sulla Fiorentina: "La Viola d’altro canto non è continua, ha perso, e male, in casa con il Verona e poi è andata a vincere a Bologna. Credo che sarà una grande partita e che l’aspetto ambientale sarà decisivo".

Conclude con un pensiero sul campionato: "La Juve gioca su un campo difficile, il Napoli ha la Lazio. Se la Juve dovesse riuscire a vincere a Firenze metterebbe molta pressione al Napoli che ha già di per sé un avversario tosto da affrontare. Siamo in una fase delicata del campionato, essere in vantaggio di un punto sarà fondamentale. Credo che tutto si deciderà allo scontro diretto a Torino".