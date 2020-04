L’ex difenosore della Fiorentina, Angelo Di Livio, ha rilasciato un’intervista su Tuttocampo.it.

Queste le sue parole: “Parlare di calcio e di sport in generale in questo periodo è molto difficile, ma se devo dire la mia credo che la Juventus sia una squadra con grande potenzialità, ma penso che in questa stagione ha trovato troppi problemi e difficoltà a livello di gioco. Credo che possa esserci il rischio che i bianconeri non vincano nulla perchè vedo una grande Lazio. La Fiorentina? Ha fatto bene gettando le basi per creare una squadra di grande valore ha in casa giocatori importanti come Castrovilli, Chiesa e Lirola e inoltre si è assicurata per il prossimo campionato Kouame e Ambarabat che può diventare in futuro un top player”.