Di Livio distrugge Dybala: “È un malato immaginario, mai visto uno cosi. Il suo ciclo alla Roma è finito”

Angelo Di Livio, ex calciatore della Fiorentina e anche della Roma, è intervenuto ai microfoni di Retesport per parlare della gara tra i giallorossi contro il Napoli, in programma domenica alle 18. Ecco le sue parole.

Napoli-Roma?

“I giallorossi dovranno essere bravi a soffrire. Ranieri giocherà una partita, attenta, tattica e cercherà di far sbilanciare il Napoli per colpirlo nelle ripartenze. Prevedo tanti centrocampisti: credo che la Roma passa giocare con il 3-6-1 con Pellegrini che andrà a prendere Lobotka. La Roma sarà una squadra scomoda per il Napoli: se il primo tempo finirà 0-0, i giallorossi avranno la possibilità anche di fare l’impresa e quindi uscire con i 3 punti. Firmerei comunque per un pareggio”.

Dybala?

“A oggi è un malato immaginario: in carriera non mi è mai capitato di avere un compagno fragile come lui. Per gli allenatori diventa difficile preparare una formazione perché non garantisce la sua presenza. I suoi vice stanno peggio di lui: se Soulé stesse attraversando un periodo di forma sarebbe meno pesante la sua assenza”.

Soulé, quindi, per te è il vice Dybala?

“Sì anche se ha ha caratteristiche diverse. Credo che Dybala a fine anno vada via: il suo ciclo alla Roma è finito”.

