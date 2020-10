Di Livio: “Caro Beppe, questa è una squadra da 4-3-3. Altro che 3-5-2. Commisso? Il mercato non è stato fatto bene”

Angelo Di Livio, ex capitano della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

“Quest’anno tutti possono vincere il campionato, ci troviamo in una stagione molto anomala con tanta concorrenza. Più forte della Fiorentina ci sono al massimo 5/6 squadre, andrebbe recuperato per bene Ribery perché lui ti fa fare il salto di qualità. Questa è una squadra fatta per fare il 4-3-3, altro che 3-5-2. Callejon è un esterno destro, non un attaccante o una seconda punta con Ribery schierato esterno a sinistra e Castrovilli mezz’ala.

Gli attaccanti della Fiorentina non segnano, devono dimostrare. Vlahovic non fa tantissimi gol, la società sta puntando tutto su di lui e deve sbrigarsi perché di treni nella vita non ne passano tantissimi. Lo stesso discorso vale per Cutrone e Kouamè.

Commisso? Sta lavorando bene sulle infrastrutture ma il mercato non è stato fatto nel migliore dei modi, Firenze merita giocatori forti.

Il ricordo migliore? La vittoria a Wembley perché abbiamo eliminato una squadra fortissima dalla Champions League. Ma non dimentico nemmeno gli anni del fallimento che mi hanno riempito d’orgoglio”

