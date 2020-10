La Rai cambia idea, la Fiorentina in chiaro sul sito raiplay, i tifosi viola accontentati. Cambia l’orario

Andiamo con ordine, la RAI ha i diritti della Coppa Italia, quindi la partita sarebbe dovuta andare in chiaro sui canali RAI. Da qui la decisione di non trasmettere la partita, poi sono nate le proteste dei tifosi viola che hanno fatto cambierà idea all’emittente con la decisione finale. Fiorentina-Padova trasmetta in diretta su raiplay, il sito della rai, e con cambio di orario, la partita anticipata alle 17 anziché alle 18 come era in programma inizialmente.

