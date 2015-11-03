Notizie Fiorentina Padova Fiorentina

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Vice Iachini: "Ottima prova. Abbiamo fatto una grande prestazione. Rimonta? Problema di testa"

28 ottobre 2020 20:06

La Rai cambia idea, la Fiorentina in chiaro sul sito raiplay, i tifosi viola accontentati. Cambia l'orario

27 ottobre 2020 16:36

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