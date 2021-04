Di Livio: “Futuro Fiorentina? Punterei su Castrovilli. Gattuso farebbe benissimo a Firenze”

“La Fiorentina ora deve salvarsi il prima possibile – ha detto Angelo Di Livio al Corriere Fiorentino -, poi dimenticare questa stagione che non è stata positiva. E poi mi aspetto un segnale forte da parte di Commisso e della società per il futuro. perchè la Fiorentina non è una squadra che può arrivare dietro a Sassuolo e Verona. Per il futuro sarà importante sistemare la difesa e poi io punterei alto su Castrovilli. E per quanto riguarda l’allenatore, Gattuso mi piace molto. Per me farebbe benissimo a Firenze”.

