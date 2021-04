Vlahovic, il suo contratto tiene in ansia la Fiorentina. La strategia di Commisso per farlo restare

La Fiorentina farà di tutto per rinnovare il contratto di Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2023. Sono tanti i club che parteciperebbero ad un’asta per aggiudicarselo, ma lui è il solo padrone del proprio destino. Commisso dovrà convincerlo anche mediante un progetto convincente, da imprenditore qual è di questa Fiorentina. Vanno respinti gli assalti di Real Madrid, Manchester City e di tutti coloro che vorrebbero avere nella propria rosa il centravanti serbo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

