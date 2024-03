Di Livio: “Mi piace tantissimo Sottil, ha qualità e dribbling. Castrovilli può fare la differenza”

L’ex capitano della Fiorentina, Angelo Di Livio, ha parlato del momento della squadra viola a Radio Bruno, queste le sue parole:

Per il gioco di Italiano gli esterni sono importanti, vedendo giocare Beltran secondo me si vede il lavoro di Italiano e la Fiorentina qualcosa di buono sta facendo, anche l’ultima partita con il Torino è piena di rimpianti. Serve brillantezza, Castrovilli può dare fantasia, può dare qualcosa in più. Sottil a me piace tantissimo però anche lui deve cominciare a dimostrare, il tempo passa, c’è il mercato e allora qualcuno può sostituirlo, ha frequenza, velocità, ma deve essere concreto. Il ditino per zittire meglio evitare, qualche tifoso può anche criticare. Nico Gonzalez fa la differenza a destra, deve giocare li e non deve essere spostato, per me Castrovilli può fare la differenza, piano piano verrà reinserito, ieri ha giocato con la primavera. La Fiorentina è una buona squadra anche se a volte manca concretezza e cattiveria, anche con il Torino bisognava fare quel gol ed è mancato. Ci sono allenatori che dopo il terzo possano essere un po logori, vanno valutate tante cose. La Roma cambiando ha fatto la cosa più giusta mandando via Mourinho, a fine anno dovranno essere bravi i dirigenti a capire. Italiano può fare qualcosa di diverso andando a sorprendere l’avversario. Kayode facciamolo crescere, non si deve sentire arrivato.

