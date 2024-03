Bucchioni: “La Fiorentina non ha Dybala che vince da solo. Questa rosa senza Italiano lottava per salvarsi”

Il giornalista fiorentino Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole sulla Fiorentina:

“La Fiorentina ha un tipo di calcio fatto di squadra, non c’è Dybala che salta l’uomo e che fa gol su punizione, la Fiorentina non viaggia su giocate individuali, Nico Gonzalez lo fa solo a volte. Sabato la Fiorentina non si è messa in moto ma a Torino non è facile, non è stato prodotto quel calcio che conosciamo. Credo che questa squadra sia usurata perchè è andata sempre oltre le proprie possibilità. Sacchi estasiato da Italiano perchè hanno la stessa filosofia basata sul gioco e sui principi. Castrovilli può essere utile, viene pagato fino a fine stagione, se sta bene può far comodo, se ha la testa giusta visto che non vuole rinnovare

Commisso deve far passare l’inverno per tornare a Firenze, non sta benissimo, i medici gli hanno consigliato di non venire ora, si aspetta l’arrivo della bella stagione. Anche se non è presente fisicamente è presente sempre con telefonate e confronti continui con la società. Come si fa a criticare Italiano quando questa squadra ha raggiunto risultati che vanno oltre il valore tecnico, senza Italiano questa squadra lottava per salvarsi, la differenza è stata solo Nico Gonzalez”

