Tifosi Juventus: “Caro Dusan non sei da Juve, solo un buon giocatore. Da Fiorentina”

I tifosi della Juventus si stanno dividendo sul web per la prestazione negativa esibita ieri sera da Dusan Vlahovic nella sconfitta 2 a 1 a Napoli: molti supporter bianconeri ritengono il serbo non all’altezza della formazione juventina. L’ex viola ha sprecato diverse occasioni da gol, un paio davvero colossali, non permettendo ai bianconeri di andare in vantaggio prima e di pareggiare i conti dopo. Una buona parte dei tifosi bianconeri lo giustifica e lo sostiene ma altrettanti si sono riversati sul web per criticare il classe 2000. Gettonatissimi al solito i paragoni denigratori con il suo passato fiorentino “Caro Vlahovic su di te hanno cambiato il progetto, ti daranno un milione di euro al mese solo che c’è un problema: non sei da Juve mi spiace. Sei un buon giocatore. Da Fiorentina. Nulla di più” Lo riporta blastingnews

