Di Livio: "Commisso ha perso l'occasione di stare zitto. Conferenza stampa inutile, dovrebbe pensare alla Fiorentina"
Il commento di Angelo Di Livio dopo la conferenza stampa di Rocco Commisso
A cura di Redazione Labaroviola
14 maggio 2021 22:50
Angelo Di Livio, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Retepsport per commentare le parole pronunciate dal Presidente Rocco Commisso durante la conferenza stampa di questa mattina. Ecco le sue parole:
"Commisso invece di pensare alle altre società dovrebbe pensare a quello che succede alla Fiorentina. Una conferenza stampa inutile, la viola stava per retrocedere e lui se la prende con i giornali. Ha perso un'occasione per stare zitto".
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