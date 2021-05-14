Di Livio: "Commisso ha perso l'occasione di stare zitto. Conferenza stampa inutile, dovrebbe pensare alla Fiorentina"

Il commento di Angelo Di Livio dopo la conferenza stampa di Rocco Commisso

Angelo Di Livio, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Retepsport per commentare le parole pronunciate dal Presidente Rocco Commisso durante la conferenza stampa di questa mattina. Ecco le sue parole:

"Commisso invece di pensare alle altre società dovrebbe pensare a quello che succede alla Fiorentina. Una conferenza stampa inutile, la viola stava per retrocedere e lui se la prende con i giornali. Ha perso un'occasione per stare zitto".

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