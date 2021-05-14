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Di Livio: "Commisso ha perso l'occasione di stare zitto. Conferenza stampa inutile, dovrebbe pensare alla Fiorentina"

Il commento di Angelo Di Livio dopo la conferenza stampa di Rocco Commisso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2021 22:50
Di Livio: "Commisso ha perso l'occasione di stare zitto. Conferenza stampa inutile, dovrebbe pensare alla Fiorentina" - Commisso
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Di Livio: "Commisso ha perso l'occasione di stare zitto. Conferenza stampa inutile, dovrebbe pensare alla Fiorentina"

Angelo Di Livio, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Retepsport per commentare le parole pronunciate dal Presidente Rocco Commisso durante la conferenza stampa di questa mattina. Ecco le sue parole:

"Commisso invece di pensare alle altre società dovrebbe pensare a quello che succede alla Fiorentina. Una conferenza stampa inutile, la viola stava per retrocedere e lui se la prende con i giornali. Ha perso un'occasione per stare zitto".

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