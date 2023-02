Di Livio non ha dubbi: “Fiorentina in difficoltà, è la delusione del campionato. Vlahovic? Manca”

Durante l’intervista concessa a Tuttojuve.com, Angelo Di Livio ha così presentato la sfida di domenica tra Juventus e Fiorentina: “Si affrontano 2 squadre che sono in momenti particolari. La Juventus ha vinto a Salerno, ma ha perso in casa col Monza. La Fiorentina è la squadra che sta mancando più di tutte quest’anno. Ha appena perso in casa con il Bologna. Sarà una sfida diversa, rispetto agli scorsi anni. Entrambe per situazioni diverse non si giocano molto in campionato. La Fiorentina è in difficoltà. Ci si aspettava una riconferma per la squadra. Invece i singoli non incidono, Cabarl e Jovic per esempio non segnano.”

Poi ha proseguito parlando di Dusan Vlahovic: “Manca. Il serbo è un giocatore da top team. Tutti lo vorrebbero. A Salerno è tornato ed a inciso. Ora sta recuperando la forma fisica. La partita si deciderà sugli episodi, ma la Juve è favorita visto il fattore campo.”