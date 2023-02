“Vlahovic festeggiò con i giocatori della Fiorentina il traguardo europeo. Nessuno ce l’ha con lui”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno a pochi giorni da Juventus-Fiorentina, queste le sue parole:

“Ormai è cambiato il modo di vivere il calcio da parte dei calciatori, anche se il calcio è qualcosa che ha a che fare con i sentimenti, non accettiamo l’idea che loro sono dei professionisti e lo vivono come un lavoro, l’obiettivo di Vlahovic è migliorare e lui non è andato alla Juventus chissà per quale motivo, se fra 2 anni la Juventus si ridimensionerà e loro non andranno in Europa allora Vlahovic cercherà di andare all’estero o da qualche altra parte. Non ci deve meravigliare che lui lo scorso anno ha festeggiato con i suoi vecchi compagni il traguardo europeo perchè un pezzo di quel successo era anche suo, i rapporti con i ragazzi dello spogliatoio sarà anche buono. Non penserete mica che ci sono giocatori della Fiorentina che ce l’hanno con Vlahovic..

L’episodio di Chiesa invece è stato diverso, con Iachini che sbagliò a dargli la fascia nella sua ultima partita prima di andare alla Juventus, quello spiega bene come stanno le cose. Ormai bisogna mettere su piani diversi tifosi, ambiente e squadra. Vlahovic è un professionista straniero, vero che è venuto ragazzino ma per lui Firenze è stata una tappa. Chiesa invece vive ancora Firenze, i suoi genitori vivono qui, è cresciuto in questa città, il fratello gioca nella Fiorentina, sono storie diverse”

