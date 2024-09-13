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Cecchi crede nel riscatto di Beltran: "Troppo sottovalutato, può essere la sorpresa dell'anno”

Il giornalista e tifoso viola ha analizzato le parole di Pradè in conferenza stampa ed auspicato l'affermazione dell'argentino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2024 23:45
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Stefano Cecchi ha commentato ai microfoni di Radio Bruno Toscana la conferenza stampa di fine mercato del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè:

Il DS viola ha indubbiamente il coraggio di motivare le proprie scelte. Quella di oggi era una conferenza molto delicata, ma ha risposto a tutte le domande in maniera molto puntuale. Il fatto poi che la rivoluzione in casa Fiorentina sia stata progettata e programmata insieme a Palladino è fondamentale. A me personalmente la squadra messa su piace, e confido che alcuni giocatori al momento in difficoltà possano riscattarsi. Penso per esempio a  Lucas Beltran, un calciatore troppo sottovalutato  e che ancora non ha espresso il suo massimo potenziale. Ha qualità indubbie e se riesce a capire i meccanismi di Palladino, secondo me potrà essere la vera sorpresa della stagione”.

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