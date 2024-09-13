Cecchi crede nel riscatto di Beltran: "Troppo sottovalutato, può essere la sorpresa dell'anno”

Il giornalista e tifoso viola ha analizzato le parole di Pradè in conferenza stampa ed auspicato l'affermazione dell'argentino

Stefano Cecchi ha commentato ai microfoni di Radio Bruno Toscana la conferenza stampa di fine mercato del direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè:

“Il DS viola ha indubbiamente il coraggio di motivare le proprie scelte. Quella di oggi era una conferenza molto delicata, ma ha risposto a tutte le domande in maniera molto puntuale. Il fatto poi che la rivoluzione in casa Fiorentina sia stata progettata e programmata insieme a Palladino è fondamentale. A me personalmente la squadra messa su piace, e confido che alcuni giocatori al momento in difficoltà possano riscattarsi. Penso per esempio a Lucas Beltran, un calciatore troppo sottovalutato e che ancora non ha espresso il suo massimo potenziale. Ha qualità indubbie e se riesce a capire i meccanismi di Palladino, secondo me potrà essere la vera sorpresa della stagione”.

Amoruso: “Se la Fiorentina perde a Bergamo commettendo i soliti errori sistema da rivedere”

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