Amoruso: "Se la Fiorentina perde a Bergamo commettendo i soliti errori sistema da rivedere"

L'ex viola sottolinea la chiarezza di Pradè in conferenza. Adesso tocca a Palladino dare una fisionomia alla squadra

L’ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di a Radio Bruno Toscana tornando sulla conferenza stampa di Daniele Pradè:

“Pradè ha parlato in maniera chiara senza nascondere determinate situazioni lanciando qualche frecciatina all’allenatore, ad esempio su Pongracic. Ovviamente adesso aspettiamo le risposte sul campo; sia tecniche che tattiche, soprattutto sarà curioso vedere se si insisterà sulla difesa a tre”.

“L’Atalanta ha cambiato solo dove è stata obbligata. La Fiorentina invece ha cambiato moltissimo. L’Atalanta gioca in casa, stadio strapieno, avrà sicuramente un supporto pazzesco. La Fiorentina dovrà dimostrare di avere gli attributi per reggere l’atmosfera. Se dovesse perdere per colpa dei soliti errori e i soliti atteggiamenti allora vorrà dire che c’è un difetto di impostazione e di sistema di gioco”.

Gudmundsson è già a Firenze, da domani a disposizione di Palladino, convocazione possibile

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-e-gia-a-firenze-da-domani-a-disposizione-di-palladino-convocazione-possibile/268142/