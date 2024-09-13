Gudmundsson è già a Firenze, da domani a disposizione di Palladino, convocazione possibile

L'islandese è rientrato in Italia in anticipo rispetto al previsto. Domani riabbraccerà i compagni e conoscerà il Presidente Commisso

L'attaccante islandese della Fiorentina è atterrato a Roma dall'Islanda nel tardo pomeriggio ed è subito ripartito in direzione Firenze. Domani si allenerà con la squadra per la rifinitura in vista della gara contro l'Atalanta. La convocazione a questo punto è possibile e come tutti i tifosi viola se lo augura anche il presidente Rocco Commisso atteso domani al Viola Park.

Sabatini su Palladino: “Se ti porti un figlioccio come Colpani deve giocare bene. Risultati sotto le aspettative”

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