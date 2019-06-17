Montella: "Grazie France’ per le emozioni che hai saputo regalare. Sei e resterai per sempre, VIII Re di Roma"

L'allenatore viola Vincenzo Montella attraverso un post su Instagram ha rivolto una lunga lettera a Francesco Totti dopo l'amaro addio alla Roma:"Caro France’...capire le ragioni, il perché, dare un s...

L'allenatore viola Vincenzo Montella attraverso un post su Instagram ha rivolto una lunga lettera a Francesco Totti dopo l'amaro addio alla Roma:

"Caro France’...capire le ragioni, il perché, dare un senso a questa scelta forse è impossibile (o forse no). Soprattutto per chi la vede da fuori, come me. Soprattutto per chi sa cosa rappresenta la Roma per te, come credo di saperlo io. Soprattutto per chi sa cosa sei per la Roma, come sono certo di saperlo io.

Ed allora meglio rispettare la tua volontà. E non aggiungere altro. E rimanere in religioso silenzio.

Resta quello hai fatto per questi colori, quello che hai sentito, senti e sentirai per sempre per questo club; quello a cui hai rinunciato per rimanere aggrappato per tutta la vita ad un sogno. Alla tua Roma.

Non ci hai mai spiegato a parole cosa fossero Roma e la Roma. Non era necessario. Lo facevi con i gesti e con l’emozione, con i gol e le imprese, con il trasporto e la dolcezza di chi ama davvero.

Sei la bandiera della Roma. E questa bandiera sventolerà per sempre. Che ci sia vento o no.

Grazie France’ per le emozioni che hai saputo regalare. Sia da ‘dentro’ che da ‘fuori’. Sei e resterai per sempre, VIII Re di Roma. Da chi si considera tuo amico disinteressato".

GianlucaDiMarzio.com