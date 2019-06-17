Totti dirigente alla Fiorentina? Lui: "Ho ricevuto diverse offerte dall'Italia, le valuterò"

Francesco Totti ha lasciato la Roma da dirigente, i motivi sono una mancanza totale di coinvolgimento con Baldini e Pallotta che non lo hanno mai preso minimamente in considerazione. Queste le parole...

Francesco Totti ha lasciato la Roma da dirigente, i motivi sono una mancanza totale di coinvolgimento con Baldini e Pallotta che non lo hanno mai preso minimamente in considerazione. Queste le parole di Totti sul suo futuro dopo che era stato accostato anche alla Fiorentina:

"Valuterò le offerte, ne ho ricevute da squadre italiane di cui una stamattina. Quali squadre non posso dirlo. Sono stato contattato dalla FIFA, dalla FIGC, tanto sono cose che sapete meglio di voi. Troppe cose le ho sapute prima dai giornali e poi dai diretti interessati, quindi immaginate che considerazione..."