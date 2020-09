Totti: “De Rossi alla Fiorentina idea giusta, è carico, lo sento spesso”

Francesco Totti è stato intervistato da Paolo Condò sulle pagine della Repubblica, queste le sue parole sul possibile arrivo sulla panchina della Fiorentina di Daniele De Rossi:

«Sento spesso Daniele, è carico come una sveglia per allenare, per me sarebbe prontissimo e trovavo adeguata l’idea Fiorentina. La Roma per ora lasciamola stare, Fonseca ha fatto una buona prima stagione, ha perso qualche punto dopo la ripresa ma Atalanta e Lazio erano comunque irraggiungibili».

LEGGI ANCHE, TONALI E LA FIORENTINA, LO SCORSO ANNO L’OFFERTA VIOLA. ECCO PERCHE CELLINO HA RIFIUTATO