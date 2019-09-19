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Pizarro torna in campo. Giocherà nella squadra formata da Totti. I dettagli

Come riportato dal canale satellitare Fox Sports, Francesco Totti è pronto a tornare in pista. La sfida, stavolta, è in Serie A1, dunque nel calcio a 8. La nuova squadra dell'ex Roma si chiamerà Totti...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 settembre 2019 13:44
Pizarro torna in campo. Giocherà nella squadra formata da Totti. I dettagli - FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 26: David Pizarro of ACF Fiorentina celebrates the victory after the UEFA Europa League Round of 32 match between ACF Fiorentina and Tottenham Hotspur FC at Artemio Franchi stadium on February 26, 2015 in Florence, Italy.
FLORENCE, ITALY - FEBRUARY 26: David Pizarro of ACF Fiorentina celebrates the victory after the UEFA Europa League Round of 32 match between ACF Fiorentina and Tottenham Hotspur FC at Artemio Franchi stadium on February 26, 2015 in Florence, Italy.
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Come riportato dal canale satellitare Fox Sports, Francesco Totti è pronto a tornare in pista. La sfida, stavolta, è in Serie A1, dunque nel calcio a 8. La nuova squadra dell'ex Roma si chiamerà Totti Sporting Club, della quale faranno parte ben sette ex compagni del "Pupone" in giallorosso: Candela, Taddei, Perrotta, Vucinic, Cassetti, Tonetto e pure l'ex Fiorentina David Pizarro.

Fonte: Tuttomercatoweb.com

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