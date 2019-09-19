Pizarro torna in campo. Giocherà nella squadra formata da Totti. I dettagli

Come riportato dal canale satellitare Fox Sports, Francesco Totti è pronto a tornare in pista. La sfida, stavolta, è in Serie A1, dunque nel calcio a 8. La nuova squadra dell'ex Roma si chiamerà Totti...

Come riportato dal canale satellitare Fox Sports, Francesco Totti è pronto a tornare in pista. La sfida, stavolta, è in Serie A1, dunque nel calcio a 8. La nuova squadra dell'ex Roma si chiamerà Totti Sporting Club, della quale faranno parte ben sette ex compagni del "Pupone" in giallorosso: Candela, Taddei, Perrotta, Vucinic, Cassetti, Tonetto e pure l'ex Fiorentina David Pizarro.

Fonte: Tuttomercatoweb.com