Pizarro torna in campo. Giocherà nella squadra formata da Totti. I dettagli
Come riportato dal canale satellitare Fox Sports, Francesco Totti è pronto a tornare in pista. La sfida, stavolta, è in Serie A1, dunque nel calcio a 8. La nuova squadra dell'ex Roma si chiamerà Totti...
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2019 13:44
Come riportato dal canale satellitare Fox Sports, Francesco Totti è pronto a tornare in pista. La sfida, stavolta, è in Serie A1, dunque nel calcio a 8. La nuova squadra dell'ex Roma si chiamerà Totti Sporting Club, della quale faranno parte ben sette ex compagni del "Pupone" in giallorosso: Candela, Taddei, Perrotta, Vucinic, Cassetti, Tonetto e pure l'ex Fiorentina David Pizarro.
Fonte: Tuttomercatoweb.com