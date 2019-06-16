Totti, secondo i bookmakers potrebbe diventare un nuovo dirigente della Fiorentina
Totti domani lascierà ufficialmente la Roma, e Il Corriere dello Sport fa notare una cosa molto interessante. I bookmakers considerano la pista Fiorentina percorribile per l'ex capitano della Roma, in...
A cura di Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 15:16
Totti domani lascierà ufficialmente la Roma, e Il Corriere dello Sport fa notare una cosa molto interessante. I bookmakers considerano la pista Fiorentina percorribile per l'ex capitano della Roma, in quanto pagata dieci volte la puntata. Una suggestione, e niente di concreto per il momento. Chissà cosa proporrà il futuro a Totti.