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Totti, secondo i bookmakers potrebbe diventare un nuovo dirigente della Fiorentina

Totti domani lascierà ufficialmente la Roma, e Il Corriere dello Sport fa notare una cosa molto interessante. I bookmakers considerano la pista Fiorentina percorribile per l'ex capitano della Roma, in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 giugno 2019 15:16
Totti, secondo i bookmakers potrebbe diventare un nuovo dirigente della Fiorentina - MONACO - FEBRUARY 27: New Laureus Academy member Francesco Totti prior to the Laureus World Sports Awards at the Meridien Beach Plaza on February 27, 2018 in Monaco, Monaco. (Photo by Boris Streubel/Getty Images for Laureus)
MONACO - FEBRUARY 27: New Laureus Academy member Francesco Totti prior to the Laureus World Sports Awards at the Meridien Beach Plaza on February 27, 2018 in Monaco, Monaco. (Photo by Boris Streubel/Getty Images for Laureus)
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Totti domani lascierà ufficialmente la Roma, e Il Corriere dello Sport fa notare una cosa molto interessante. I bookmakers considerano la pista Fiorentina percorribile per l'ex capitano della Roma, in quanto pagata dieci volte la puntata. Una suggestione, e niente di concreto per il momento. Chissà cosa proporrà il futuro a Totti.

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