Batistuta carica l’ambiente in vista del big match: “Siete pronti?”

A poche ore dal fischio d’inizio Gabriel Omar Batistuta sui propri canali social decide di postare una foto insieme ad un altro grande ex del calcio italiano, Francesco Totti. I due rappresentano dei veri e propri monumenti per le città di Firenze e Roma. Per l’argentino sarà una partita speciale poiché ha avuto la fortuna di giocare per entrambi i club e stasera si troverà davanti a un bivio. L’ambiente inizia a scaldarsi e gli oltre 60.000 tifosi giallorossi sono pronti a fare da cornice a quello che si prospetta come un match decisivo per la stagione di entrambe le squadre.