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Furia Roma, Totti: "Una vergogna il rigore non dato, al Var hanno visto un'altra partita"

Dopo il pareggio tra Roma e Inter, il dirigente giallorosso Francesco Totti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “La partita è stata giocata a viso aperto da due grandi squadre che hanno fatto 4 g...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 dicembre 2018 23:06
Furia Roma, Totti: "Una vergogna il rigore non dato, al Var hanno visto un'altra partita" -
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Dopo il pareggio tra Roma e Inter, il dirigente giallorosso Francesco Totti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “La partita è stata giocata a viso aperto da due grandi squadre che hanno fatto 4 gol e creato tanto. Una gara  eccitante. Il rigore negato su Zaniolo? Sono venuto solo per quello. Non c’è tanto da dire, abbiamo visto tutti. Ci chiediamo come fanno quelli del VAR a non vedere un fallo simile, è una vergogna. Che ci stanno a fare? Perché non vengono loro a dare una spiegazione? Li abbiamo messi apposta, era troppo evidente. Rocchi ha sbagliato, ma è un discorso secondario. Fabbri al VAR stava vedendo un’altra partita. Così non si può andare avanti. E’ impossibile una cosa del genere. Voglio chiedere a Fabbri cosa stesse guardando. Ridiamo e scherziamo ma questa è una cosa importante”.

Alfredopedullà.com

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