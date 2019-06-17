Sky Sport, la Fiorentina ha offerto un ruolo da dirigente a Francesco Totti, i dettagli

Secondo quanto riporta Sky Sport, le offerte ricevute da Francesco Totti nelle ultime ore sarebbero arrivate da Sampdoria e Fiorentina. Massimo Ferrero ama i colpi di teatro e la presenza di Eusebio D...

A cura di Redazione Labaroviola 18 giugno 2019 01:11

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