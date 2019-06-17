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Sky Sport, la Fiorentina ha offerto un ruolo da dirigente a Francesco Totti, i dettagli

Secondo quanto riporta Sky Sport, le offerte ricevute da Francesco Totti nelle ultime ore sarebbero arrivate da Sampdoria e Fiorentina. Massimo Ferrero ama i colpi di teatro e la presenza di Eusebio D...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2019 01:11
Sky Sport, la Fiorentina ha offerto un ruolo da dirigente a Francesco Totti, i dettagli -
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Secondo quanto riporta Sky Sport, le offerte ricevute da Francesco Totti nelle ultime ore sarebbero arrivate da Sampdoria e Fiorentina. Massimo Ferrero ama i colpi di teatro e la presenza di Eusebio Di Francesco in panchina potrebbe essere un ulteriore incentivo. Allo stesso modo, il Pupone a Firenze ritroverebbe Pradè e Montella, e magari anche Batistuta, ricomponendo il trio che 18 anni fa regalava lo Scudetto ai giallorossi. Non è chiaro, però, se Totti voglia tornare subito in pista. Intanto la società potrebbe emettere altri comunicati domani per rispondere alle parole di Totti.

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