Totti: “Batistuta era il simbolo della Fiorentina, mai mi sarei immaginato potesse venire a Roma”

Al programma di Amazon Prime “Fenomeni”, Luca Toni ha intervistato l’ex capitano della Roma Francesco Totti che ha parlato anche di Gabriel Batistuta ai tempi della Fiorentina: “Il mio sogno era vincere lo Scudetto con la Roma anche più del Mondiale, ma non era semplice vedendo la concorrenza e il livello del campionato. Nel 2000, però, Sensi decise di comprare tutti e fece una squadra per vincere subito, mi ricordo che si cominciò a parlare di Batistuta, ma non pensavo potesse venire.”

Prosegue: “Batistuta era l’attaccante più forte del periodo, ma stava alla Fiorentina da anni ed era il simbolo di quella squadra, per questo mai mi sarei immaginato di vederlo qua poi però venne e capii che si poteva fare tanto anche perché nel 2000 aveva vinto la Lazio e noi eravamo arrivati lontani tipo ottavi, quindi dovevamo vincere per forza.”