Totti dirigente della Fiorentina? No, è indeciso tra l'incarico in Federazione e il testimonial della Fifa
Secondo quanto scrive l'edizione online del Corriere dello Sport, Totti non ha ancora deciso il suo futuro, può andare in Federazione (è la soluzione più accreditata, sono in corso contatti con Gravin...
A cura di Redazione Labaroviola
18 giugno 2019 18:50
Secondo quanto scrive l'edizione online del Corriere dello Sport, Totti non ha ancora deciso il suo futuro, può andare in Federazione (è la soluzione più accreditata, sono in corso contatti con Gravina), all’Uefa, fare il testimonial della Fifa. In questo momento le ipotesi come dirigente di Sampdoria e Fiorentina rimangono abbastanza defilata con la società viola, che secondo Sky Sport, gli ha offerto un posto come dirigente.