Totti dirigente della Fiorentina? No, è indeciso tra l'incarico in Federazione e il testimonial della Fifa

Secondo quanto scrive l'edizione online del Corriere dello Sport, Totti non ha ancora deciso il suo futuro, può andare in Federazione (è la soluzione più accreditata, sono in corso contatti con Gravin...

A cura di Redazione Labaroviola 18 giugno 2019 18:50

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