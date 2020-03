Ospite di Sky, l’ex centrocampista Alberto Aquilani parla della sua Fiorentina e della sua carriera, divisa tra le migliori squadre italiane e non solo: “La Fiorentina è gestita da persone straordinarie, di passione grande conoscenza del calcio. Per noi che amiamo Firenze è la garanzia migliore. Non so se si potranno raggiungere le vette del passato, magari con caratteristiche diverse ma c’è possibilità. Futuro? Sono in una società con grande ambizioni, come ce ne sono poche in Italia, qua sono stimatissimo. L’affetto per la Roma sarà eterno, ma oggi il mio unico pensiero è svolgere il mio lavoro per Firenze”.

Giocatori più forti con cui hai giocato? “Totti, Ibrahimovic, Gerrard”. E contro? “Messi, Cristiano Ronaldo, Zidane”.

Il derby più sentito che hai giocato? “Da romanista, la notte prima non riuscivo a prendere sonno. Per il resto direi Lisbona, c’ègrande partecipazione”.

La Roma del presente: “Preferisco non giudicare da fuori. Da amic, sono dispiaciuto per come sia finita con Francesco Totti”.