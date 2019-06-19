Graziani: "Totti da prendere subito, vi dico perché. Simeone ha bisogno di una punta centrale, mentre Lafont..."

Ciccio Graziani ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Totti? Lo prenderei subito alla Fiorentina, sarebbe un valore aggiunto per il valore dell'uomo e per il suo sapere calcistico. Si...

Ciccio Graziani ha parlato di Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno: "Totti? Lo prenderei subito alla Fiorentina, sarebbe un valore aggiunto per il valore dell'uomo e per il suo sapere calcistico. Simeone? Ha avuto difficoltà perché lui è una seconda punta, gli serve un centravanti intorno al quale girare, come Cutrone. Lafont? Non credo che il cattivo campionato della squadra sia dipeso da qualche sua papera, tra 2-3 anni sarà uno dei portieri più appetiti sulla scena internazionale".