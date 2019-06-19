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Il Corriere dello Sport smentisce Sky Sport, nessuna offerta della Fiorentina per Totti. La verità...

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport non trova riscontri l’interessamento della Fiorentina. Ieri Totti si è sentito con Pradè, tornato a fare il direttore sportivo del club viola. I due sono...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 13:28
Il Corriere dello Sport smentisce Sky Sport, nessuna offerta della Fiorentina per Totti. La verità... - FRANCESCO TOTTI Bergamo 20-08-2017, Stadio Atleti Azzurri, Football Calcio 2017/2018 Serie A, Atalanta - Roma, Foto Gino Mancini /Insidefoto
FRANCESCO TOTTI Bergamo 20-08-2017, Stadio Atleti Azzurri, Football Calcio 2017/2018 Serie A, Atalanta - Roma, Foto Gino Mancini /Insidefoto
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Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport non trova riscontri l’interessamento della Fiorentina. Ieri Totti si è sentito con Pradè, tornato a fare il direttore sportivo del club viola. I due sono vecchi amici, ma non ci sono i presupposti per un coinvolgimento nella nuova Fiorentina. Nel club viola c’è già Antognoni e a breve arriverà anche Batistuta.

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