Mutu elogia Totti: "Mi chiamò per dire che avrebbe rinunciato ad un milione di euro per farmi accettare la Roma. Ma Prandelli..."

Capite? Totti mi chiamò per dirmi una cosa del genere. Ma Prandelli e i tifosi viola..." così Mutu ricorda Francesco Totti

Questo il post di Adrian Mutu sul suo profilo instaura dedicato a Francesco Totti:

《Si ritira uno dei miei idoli, uno dei più forti "10" del mondo, uno che ha marcato la mia infanzia non solo con la sua classe e il suo stile, ma soprattutto con i suoi goals incredibili. France, è stato un onore, giocare contro di te, vedere, anzi, ammirare le tue giocate. Come giocatore nessuno ha niente da dire, come uomo sono sicuro che è la stessa cosa, anzi, e vi racconto un episodio che resterà per sempre nella mia mente. Vi ricordate l'estate quando dovevo andare a giocare nella Roma, si? Uno di quei giorni (ero in ritiro con la Fiorentina) mi chiamo Francesco e mi disse: "Adri io rinunciò a un milione dal mio stipendio e lo do alla Fiorentina solo per fare la copia con te nel attaccò qui, nella Roma ,vuoi venire?" Per essere sincero in quel momento non gli detto di no, ti rendi conto, Totti mi sta chiedendo una cosa così?

Dopo aver pensato tanto, sentire l'affetto dei tifosi viola e parlare con Cesare Prandelli (che ha detto "Se va via Mutu, io do le dimissioni"), ho deciso di rifiutare la sua offerta, ma la mia stima e aumentata nei confronti di questo grande uomo, Francesco Totti!!

Purtroppo il tempo vince sempre, anche contro uno dei più grandi gladiatori di Roma!

Chapeaux, France!》