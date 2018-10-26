Totti: "In allenamento Cassano prendeva pesantemente in giro Batistuta, non aveva paura che..."

Nel libro di Francesco Totti, nel capitolo dedicato al suo rapporto con Cassano, il capitano della Roma scrive anche alcuni aneddoti tra il calciatore barese e Batistuta:"Durante gli allenamenti Cassa...

Nel libro di Francesco Totti, nel capitolo dedicato al suo rapporto con Cassano, il capitano della Roma scrive anche alcuni aneddoti tra il calciatore barese e Batistuta:

"Durante gli allenamenti Cassano non guarda in faccia nessuno, tormenta i compagni tecnicamente meno abili con prese in giro feroci. Tommasi e Delvecchio sono le sue vittime preferite, li chiama “pippe” a ogni controllo di palla impreciso, e se non subisce ritorsioni è soltanto grazie al loro buon carattere. Non pensiate, però, che Antonio faccia il gradasso soltanto con chi non reagisce. Macché. Rompe le scatole anche a Batistuta, uno che quando perde la pazienza è capace di correrti dietro: oltretutto lo fa in un periodo difficile per Gabriel, perché dopo essere stato decisivo nell’anno dello scudetto comincia a pagare i dolori alle caviglie che tanto lo condizioneranno anche dopo il ritiro. La sua forza è sempre stata la potenza, se scema quella diventa un giocatore normale, e Cassano non manca di farglielo notare senza preoccuparsi di risultare indelicato. Ho letto che più di un campione, Kobe Bryant per esempio, stimola i compagni in allenamento trattandoli malissimo, e sfidandoli apertamente a dimostrarsi migliori di quanto lui li consideri. Questo non è mai stato il mio stile, anzi, ho sempre cercato di incoraggiare i meno capaci. Ma se Cassano è diverso, come abbiamo visto, la ragione non è la cattiveria. Antonio non è cattivo"