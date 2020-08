Oggi Rocco Commisso a Radio Bruno ha fatto delle forti affermazioni su James Pallotta (LEGGI QUI). Tempestiva la risposta dell’ex proprietario della Roma con un tweet: “Dai Rocco, non sarai ancora turbato dall’incontro di cinque anni fa a New York, quando ti ho detto che non ti avrei mai mai avuto come partner in un grande club come la Roma”.

COMMISSO: “NON POSSIAMO ANDARE IN EUROPA, IL FAIR PLAY FINANZIARIO NON CE LO PERMETTE”