“Mi informo sempre – ha detto il presidente della Fiorentina Rocco Commisso a Radio Bruno Toscana – su quello che succede sulla Fiorentina. Roma a Friedkin? Non lo conosco, ma gli direi non fare promesse che non puoi mantenere. Io sono di vedere la Fiorentina ad alti livelli ma non faccio promesse. Obiettivo viola? Quest’anno siamo arrivati decimi nonostante una parte di brutta stagione. Sarebbe bello vincere sì, ma io non posso perdere tutti quei soldi che ho perso in questa stagione. Ad oggi non possiamo arrivare in Europa, purtroppo a causa del fair play finanziario. Negli ultimi dieci anni la Fiorentina è arretrata. Se avessimo avuto mister Iachini dall’inizio del campionato saremmo arrivati in Europa tranquillamente”.