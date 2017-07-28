Pallotta contro il Milan: "Non hanno un soldo e spendono milioni, quello che fanno non ha senso. Un giorno.."

Queste le dichiarazioni di James Pallotta, presidente della Roma, che ha attaccato il Milan ai microfoni di Sirius XmNon

Queste le dichiarazioni di James Pallotta, presidente della Roma, che ha attaccato il Milan ai microfoni di Sirius XmNon. “Non hanno i soldi in primo luogo per comprare la squadra, visto che hanno preso 300 milioni in prestito da persone che conosco a Londra, a un interesse piuttosto alto. Stanno spendendo, o almeno facendo importanti anticipi, per giocatori e pagheranno le conseguenze a un certo punto. Loro dicono che è tutto per qualificarsi alla Champions League, ma non sarà abbastanza. Quando gli stipendi saranno uguali ai ricavi, non so che diavolo succederà. Sono gli unici in Serie A che stanno perdendo la testa! Forse loro hanno un grande piano che un giorno scopriremo, ma il resto delle squadre sono in qualche modo razionali. Se potete spiegarmi il Milan, perché io non lo capisco“.