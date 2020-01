Triste epilogo al San Paolo, per i tifosi del Napoli ma non solo. Nel finale di partita, forti del doppio vantaggio viola in campo, i tifosi ospiti si sono resi protagonisti del solito becero coro: “Vesuvio lavali col fuoco”.

Seguito immancabilmente da “Napoli usa il sapone”. Dopo i cori contro Gasperini nel primo tempo, ennesima pessima figura dei tifosi viola presenti al San Paolo.

Fonte: spazionapoli.it