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Champions League. Veretout avverte il Psg: "A Napoli senti la gente a due passi dal campo. Coi viola.."

Il centrocampista viola Jordan Veretout, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione de L'Equipe. In vista della gara di stasera tra Napoli e Paris Saint Germain, dato che il centrocampista dell...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 novembre 2018 19:22
Champions League. Veretout avverte il Psg: "A Napoli senti la gente a due passi dal campo. Coi viola.." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 3.11.2018, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il centrocampista viola Jordan Veretout, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione de L'Equipe. In vista della gara di stasera tra Napoli e Paris Saint Germain, dato che il centrocampista della Fiorentina ha già affrontato i partenopei nel proprio stato di casa.

Come descriveresti l’atmosfera nello stadio San Paolo?

“Caldo. Già: sono le dimensioni dello stadio ad essere impressionanti, è uno stadio molto grande, ma anche vecchio. L’atmosfera è davvero speciale, si sente che siamo nel sud d’Italia. Le persone sono molto calde e c’è un sacco di rumore. Noi della Fiorentina, arrivati sul campo, capimmo subito che avremmo avuto molti problemi a parlare per il frastuono. L’impianto magari a vederlo non sarà bello e nuovo, ma fa impressione: nonostante la pista di atletica, sembra che i tifosi siano a due passi da te”.

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