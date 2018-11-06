Champions League. Veretout avverte il Psg: "A Napoli senti la gente a due passi dal campo. Coi viola.."

Il centrocampista viola Jordan Veretout, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione de L'Equipe. In vista della gara di stasera tra Napoli e Paris Saint Germain, dato che il centrocampista dell...

Il centrocampista viola Jordan Veretout, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla redazione de L'Equipe. In vista della gara di stasera tra Napoli e Paris Saint Germain, dato che il centrocampista della Fiorentina ha già affrontato i partenopei nel proprio stato di casa.

Come descriveresti l’atmosfera nello stadio San Paolo?

“Caldo. Già: sono le dimensioni dello stadio ad essere impressionanti, è uno stadio molto grande, ma anche vecchio. L’atmosfera è davvero speciale, si sente che siamo nel sud d’Italia. Le persone sono molto calde e c’è un sacco di rumore. Noi della Fiorentina, arrivati sul campo, capimmo subito che avremmo avuto molti problemi a parlare per il frastuono. L’impianto magari a vederlo non sarà bello e nuovo, ma fa impressione: nonostante la pista di atletica, sembra che i tifosi siano a due passi da te”.