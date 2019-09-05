Tragedia Cafù, morto il figlio Danilo. Colto da infarto mentre gioca a calcio..

Un altro lutto colpisce il mondo del calcio. Danilo Feliciano de Moraes, il primogenito di Marcos Cafù, è morto a causa di un infarto, mentre giocava a calcio nella casa di famiglia a Barueri, provinc...

Un altro lutto colpisce il mondo del calcio. Danilo Feliciano de Moraes, il primogenito di Marcos Cafù, è morto a causa di un infarto, mentre giocava a calcio nella casa di famiglia a Barueri, provincia di San Paolo. Danilo si è sentito male ed è stato portato all'ospedale Albert Einstein di Alphaville, ma non ce l'ha fatta. Aveva 30 anni.

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