Ufficiale: Pato torna al San Paolo dopo 3 anni. Era attualmente svincolato
Riparte dal Brasile la carriera di Alexandre Pato, dopo due stagioni con i cinesi del Tianjin Quanjian era svincolato. Pato ha firmato un contratto fino al 2022 con il club San Paolo, dove aveva già g...
A cura di Redazione Labaroviola
28 marzo 2019 07:39
Riparte dal Brasile la carriera di Alexandre Pato, dopo due stagioni con i cinesi del Tianjin Quanjian era svincolato. Pato ha firmato un contratto fino al 2022 con il club San Paolo, dove aveva già giocato dal 2014 al 2016 (era in prestito dal Corinthians) prima delle sue ultime avventure in Europa con le maglie di Chelsea e Villarreal. L'ex centravanti del Milan compirà 30 anni il prossimo 2 settembre.
Fonte: Sportmediaset.com