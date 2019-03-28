Ufficiale: Pato torna al San Paolo dopo 3 anni. Era attualmente svincolato

Riparte dal Brasile la carriera di Alexandre Pato, dopo due stagioni con i cinesi del Tianjin Quanjian era svincolato. Pato ha firmato un contratto fino al 2022 con il club San Paolo, dove aveva già g...

A cura di Redazione Labaroviola 28 marzo 2019 07:39

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