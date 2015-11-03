Notizie Pato Fiorentina

Pato: "Amavo giocare a Firenze, ogni volta che giocavo al Franchi facevo gol. Anche la città è bella"
03 marzo 2023 14:30
L'indiscrezione: "La Fiorentina voleva Pato, ma la volontà del giocatore ha fatto la differenza"
24 febbraio 2021 13:28
Bargiggia: "Se la viola prende Pato siamo alla comiche. Non bastavano..."
19 gennaio 2021 22:47
Pato: "Voglio tornare in Italia. Mio futuro alla Fiorentina? Ottima società e buona squadra"
14 gennaio 2021 10:52
Ufficiale: Pato torna al San Paolo dopo 3 anni. Era attualmente svincolato
28 marzo 2019 07:39
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