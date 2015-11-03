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Notizie Pato Fiorentina

Pato: "Amavo giocare a Firenze, ogni volta che giocavo al Franchi facevo gol. Anche la città è bella"

03 marzo 2023 14:30

L'indiscrezione: "La Fiorentina voleva Pato, ma la volontà del giocatore ha fatto la differenza"

24 febbraio 2021 13:28

Bargiggia: "Se la viola prende Pato siamo alla comiche. Non bastavano..."

19 gennaio 2021 22:47

Pato: "Voglio tornare in Italia. Mio futuro alla Fiorentina? Ottima società e buona squadra"

14 gennaio 2021 10:52

Ufficiale: Pato torna al San Paolo dopo 3 anni. Era attualmente svincolato

28 marzo 2019 07:39

Il Tianjin fa un'altra offerta per Kalinic, più ricca, ma Kalinic dice ancora no. Ma in estate...

28 gennaio 2017 11:42

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