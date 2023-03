Pato: “Amavo giocare a Firenze, ogni volta che giocavo al Franchi facevo gol. Anche la città è bella”

Alexandre Pato ha parlato a TMW alla vigilia della partita tra Fiorentina e Milan, queste le sue parole:

“Sto bene. Purtroppo nel calcio gli infortuni capitano e a me è capitato ultimamente, al ginocchio, dopo uno scontro di gioco. Mi mancano due mesi per tornare in campo ma non ho fretta. Sto bene, sono libero, free agent. Vedremo cosa succederà in questi due mesi”.

Manchi dall’Italia dal 2013. Cos’è l’Italia e il Milan per te?

“Se Ibrahimovic ha passato i 40 anni e sta bene lì c’è un motivo. Amo il Milan che mi ha dato tanto. Mi piace molto la Serie A e l’Italia mi manca. L’ho detto a mia moglie che tornerei e lei è disposta a fare qualsiasi cosa per me. Resto un appassionato del vostro paese che ha persone bellissime e appassionate di calcio. Come detto non so cosa mi riserverà il futuro ma le porte a un mio ritorno sono certamente aperte”.

Hai seguito il Milan in questi dieci anni?

“Io lo seguo da sempre, mantengo i contatti con molti amici che lavorano lì. Vedo che ha cambiato tanto e sta seguendo una linea precisa, in campo e fuori e che può solamente crescere”.

Questi 10 anni sono stati molto difficili per il Milan

“In questi tanti anni di calcio ho capito che ci sono alti e bassi per ogni club del mondo. Sono processi, cambiamenti che arrivano. Grazie a Dio mi è capitato di giocare con le leggende, con la storia del calcio ma ho anche preso la nuova era. È vero, il Milan ha avuto momenti bui ma è tornato a vincere lo scudetto e gli obiettivi sono chiari, quello di tornare in Champions e mi auguro che possa proseguire questo cammino”.

Sei arrivato al Milan a 17 anni. In molti ti vedevano allora come il futuro dei rossoneri. Lo pensavi anche tu?

“Un consiglio che do a tutti i giocatori: non devi capire solo quel che succede in campo, ma anche intorno a te. Io purtroppo in quel periodo ero un ragazzo concentrato solo sul campo, ignaro di quel che succedeva fuori. L’ho imparato sulla mia pelle. Mi sarebbe piaciuto avere a suo tempo la testa che ho oggi, per capire come funzionava fuori dal campo. Ma non ho rimpianti, perché il calcio mi ha insegnato tanto. Amo il Milan, mi ha dato tanto e sono grato al Milan per ciò che mi ha insegnato e perché mi ha dato una grande esposizione mondiale. Certo, se potessi tornare indietro mi comporterei in modo diverso”.

A suo tempo sembrava fatta per il tuo passaggio al Paris Saint-Germain. È stato quello il bivio della tua carriera?

“Non si può sapere. Poteva essere bellissimo ma poteva andare male. Ma ero un giocatore del Milan, dovevo chiedere al presidente se potevo andare o no. E lui mi ha dato la possibilità di rimanere, mi ha dato grandi sfide e io mi sono messo a disposizione del mio club. Ero felice della decisione presa. Poi sono arrivati gli infortuni e sono tornato in Brasile. Come detto, se avessi saputo non tanto dalla parte del Milan ma dalla mia parte, mi sarei forse comportato diversamente”.

Si diceva che la causa dei tuoi infortuni fosse Milan Lab e che la relazione con Barbara Berlusconi ti abbia condizionato

“Ma no, niente di tutto ciò. Anzi, al Milan sono stati tutti al mio fianco ma purtroppo le cose sono andate così. Ma in fondo tutto quel che ho passato mi ha portato a crescere ed essere la persona che sono oggi”.

Mercoledì grande notte di Champions con Tottenham-Milan. La guarderai?

“Certamente e sono molto contento che i rossoneri abbiano vinto la partita d’andata. Penso che giocare contro una squadra inglese sia molto difficile. Nelle gare di Champions contro il Milan mi è capitato di giocarci, uscendo contro di loro e perdendo anche con l’Arsenal”.

Si riparte dall’1-0 di San Siro

“Devono stare attenti perché il Tottenham è fortissimo e avrà dalla sua il fatto di giocare in casa. Ci sarà un’altra atmosfera. Ma credo che il Milan abbia un piede nella prossima fase”.

Ottimista

“Sì, credo che in questo momento il Milan sia favorito, forte della vittoria dell’andata. Ha un piede al turno successivo, non due però. Il Tottenham attaccherà ma se il Milan farà quel che sa fare passerà il turno”.

Chi può essere il protagonista?

“Io da quando guardo il Milan vedo che Leao è un grande giocatore. All’andata ha fatto benissimo, è stato eletto giocatore della partita. Con la sua velocità e qualità sono sicuro che può fare la differenza”.

Prima c’è una partita di campionato importante per la corsa Champions, a Firenze

“Tutte le partite che giocavo a Firenze facevo gol. Io amavo giocare al Franchi, campo bellissimo e anche la città è molto bella. Mi trovavo bene, affrontavo sempre belle squadre ma purtroppo per loro segnavo sempre (ride, ndr)”.

