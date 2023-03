Milan e Fiorentina hanno subito gli stessi gol. Le reti realizzate sono il motivo dei 19 punti di differenza

Negli ultimi 2 incroci al Franchi di Firenze il Milan ha sempre segnato 3 gol alla Fiorentina. Ma se nel 2020-2021 furono sufficienti per tornare a casa con la vittoria in tasca, 3-2, la scorsa stagione non generarono punti per la classifica dei rossonera, 3-4.

Il bilancio degli 82 incontri disputati in Serie A racconta di 32 vittorie per la Fiorentina, 24 segni X, 26 successi del Milan, 121 gol fatti dai toscani, 109 reti marcate dai meneghini.

Nel girone d’andata fu 2-1 per la squadra dell’ex Pioli. Questo il tabellino dei marcatori al Meazza: Rafael Leao al 2’, Barak al 28’, Milenkovic al 92’ nella propria porta.

Situazione in classifica.

Fiorentina a quota 28 (7V – 7X – 10P con 27GF e 30GS), 16 dei quali raccolti in casa (4V – 4X – 4P con 16GF e 18GS). Negli ultimi 2 turni ha fatto 4 punti. Milan che si trova secondo a 47 (14V – 5X – 5P con 41GF e 30GS), di cui 19 lontano dal Meazza (5V – 4X – 3P con 14GF e 14GS). E’ reduce da 3 successi in serie.

Guardando i numeri in Serie A ci accorgiamo che Fiorentina e Milan hanno incassato lo stesso numero di gol, 30. La differenza, pertanto, è frutto delle performance in attacco. Quelle rossonere hanno prodotto 41 gol, quelle gigliate soltanto 27. In pratica 14 centri di differenza fra i due club… e nella graduatoria sono 19 i punti di distacco fra Diavolo e Viola. Lo riporta TMW

CAOS IN LEGA CALCIO, GLI SCENARI