Maurizio Sarri vede a bordo campo Giancarlo Antognoni e corre ad abbracciarlo

Sono cresciuto andando a vedere Antognoni al Franchi" così disse qualche mese fa il tecnico del Napoli Maurizio Sarri. Oggi...

"Sono cresciuto con il mito di Maradona e Antognoni che andavo a vedere al Franchi" così disse qualche mese fa Maurizio Sarri in conferenza stampa fa. Oggi il tecnico del Napoli prima dell'inizio della partita, quando le squadre erano sul terreno di gioco per il riscaldamento, Sarri ha visto Antognoni, oggi dirigente viola, ed è corso per abbracciarlo e salutarlo. Un bell'attestato di stima per l'eterno numero dieci viola e un bel segno di affetto ai colori viola del tecnico cresciuto in Toscana.