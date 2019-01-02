Dragowski se ne andrà. Il suo sostituto è già stato individuato

Secondo quanto scritto da UOL Esporte in Brasile, la Fiorentina ha fatto un’offerta per prelevare il giovane portiere del San Paolo, Lucas Perri. Il club brasiliano, in passato, ha detto no ad una sua...

Secondo quanto scritto da UOL Esporte in Brasile, la Fiorentina ha fatto un’offerta per prelevare il giovane portiere del San Paolo, Lucas Perri. Il club brasiliano, in passato, ha detto no ad una sua cessione, ma stavolta le cose potrebbero cambiare perché in rosa, lo stesso San Paolo, ha già altri tre giocatori affidabili nel ruolo di estremo difensore. Il portiere 21 anni non è la prima volta che riceve attenzioni dall’Italia. In altre occasioni Roma e Napoli hanno chiesto informazioni su di lui.

Inevitabile in caso di arrivo che venga ceduto Dragowski. Negli scorsi giorni è stato contattato dalla formazione turca del Kasimpasa. Sviluppi nei prossimi giorni