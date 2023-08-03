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TMW, Perri ipotesi concreta per la porta della Fiorentina se dovesse saltare Grabara, costa 8 milioni

Come avevamo anticipato negli scorsi giorni su TMW il nome di Lucas Perri, portiere del Botafogo, può diventare un'opzione per la Fiorentina. In pole per il ruolo di numero in casa viola resta Grabara...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 agosto 2023 13:25
TMW, Perri ipotesi concreta per la porta della Fiorentina se dovesse saltare Grabara, costa 8 milioni -
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TMW, Perri ipotesi concreta per la porta della Fiorentina se dovesse saltare Grabara, costa 8 milioni

Come avevamo anticipato negli scorsi giorni su TMW il nome di Lucas Perri, portiere del Botafogo, può diventare un'opzione per la Fiorentina. In pole per il ruolo di numero in casa viola resta Grabara, portiere del Copenaghen per cui la Fiorentina sta lavorando alacremente da settimane ma la dirigenza viola mantiene i contatti vivi anche per il brasiliano. La Fiorentina dopo un primo sondaggio con gli agenti del calciatori ha anche avviato i dialoghi con il Botafogo. Il prezzo è intorno agli 8 milioni e il calciatore è seguito anche da una squadra inglese e una francese. Un’opzione in più in caso la trattativa per Grabara, per cui c'è ottimismo, non dovesse concludersi. L'eventuale ipotesi italiana è Audero, adesso numero uno in casa Sampdoria ma che potrebbe anche partire di fronte ad un’offerta interessante. Lo scrive TMW

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