Il solito Marelli pro grandi, Thiago Motta lo attacca in diretta: “Secondo lui sono tutti rigori per il Milan”

Thiago Motta, tecnico del Bologna, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo il pari con il Milan e dopo i commenti del moviolista di Dazn, Luca Marelli che prima dell’arrivo del tecnico del Bologna ha detto: “Il tocco di Lucumì al 90′ è evidente e non è stato visto. Braccio sinistro a 90° rispetto alla figura, molto largo. Tocco punibile, mi risulta complesso capire perché non sia intervenuto il VAR, era rigore”.

Fallo su Ballo-Touré sul gol di Sansone: “Massa non fischia mai questi falli, sono piccole trattenute, l’arbitraggio è stato coerente. C’è un leggero contatto sul braccio ma non è punibile secondo me”.

Step on foot su Rebic: “Episodio molto dubbio, va spiegato. Massa vede un gruppo di giocatori, è sicuramente più facile per il VAR. Non interviene perché non si tratta di un pestone classico, frontale. C’è contatto ma c’è da dire che Soumaoro tocca anche il pallone con la punta del piede; il VAR ha ritenuto che dovesse rimanere la decisione di campo ma era rigore per me”

Arriva la risposta di Thiago Motta: “Mi stupiscono molto i commenti di Marelli, non sono rigori quegli episodi del Milan. Il braccio di Lucumi prima il pallone prende il corpo, se fischiamo il rigore su Rebic dobbiamo cambiare qualcosa e non rispettiamo lo spirito del gioco del calcio. Alla fine l’arbitro ha fatto una buona partita. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà abbassandoci troppo, non era facile da gestire alcuni movimenti del Milan. Abbiamo cercato di abbassarci il meno possibile per giocare meglio dopo, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Abbiamo potuto competere contro una squadra forte come il Milan. Il pari giusto, adesso pensiamo a riposarci e alla prossima partita contro l’Hellas. Il Milan parte da un 4-2-3-1 e si trasforma in attacco. Abbiamo fatto bene, meglio nel secondo tempo controllando il gioco”.

