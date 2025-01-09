TMW scrive: "La Fiorentina offre 20 milioni per Luiz Henrique ma il Botafogo ne chiede 30"

Arrivano nuovi aggiornamenti sul fronte Luiz Henrique (24 anni), grande obiettivo e sogno della Fiorentina sul mercato di gennaio attualmente in corso. Non è una trattativa semplice quella con il Bota...

Arrivano nuovi aggiornamenti sul fronte Luiz Henrique (24 anni), grande obiettivo e sogno della Fiorentina sul mercato di gennaio attualmente in corso. Non è una trattativa semplice quella con il Botafogo, club che fa parte della galassia Textor (così come il Lione e il Crystal Palace, entrambe accostate al ragazzo) e anche le ultime informazioni raccolte da noi di Tuttomercatoweb.com vanno in tal senso.

Come appreso, infatti, non è bastato neanche il rilancio da circa 20 milioni di euro tra parte fissa e bonus presentato dalla Fiorentina per convincere il Botafogo a lasciar andare il proprio calciatore. E, nonostante nelle scorse ore dal Brasile parlassero di quattro offerte già accettate dai sudamericani per Henrique, ad oggi il Botafogo non si smuove dai 30 milioni richiesti.

Chi è Luiz Henrique. Nato il 2 gennaio 2001 a Persepolis, nella regione di Rio de Janeiro. Ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Fluminense, dove ha fatto il suo debutto in prima squadra il 12 agosto 2020 in un match contro il Palmeiras. Dopo il Fluminense, ha giocato per il Real Betis in Spagna, dove ha avuto un impatto moderato con 4 gol in 64 partite. Nel gennaio 2024, è tornato in Brasile firmando con il Botafogo per una cifra record di 106,6 milioni di reais, diventando il trasferimento più costoso nella storia del calcio brasiliano. Con il Botafogo, ha contribuito in modo significativo alla conquista del campionato brasiliano e della Copa Libertadores nel 2024, segnando 12 gol in 55 partite durante quella stagione. È stato anche eletto MVP della finale della Copa Libertadores. Ha vinto il premio equivalente al Pallone d'Oro sudamericano per il 2024, assegnato dal quotidiano uruguayano "El Pais". Lo scrive TMW