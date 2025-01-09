Da Monza sicuri: "Moreno in prestito secco come difensore in cambio di Pablo Mari alla Fiorentina"

Questo quanto scrive il portale Monza News sulla trattativa tra Fiorentina e Monza per Pablo Marì:"Emergono nuovi dettagli sulla cessione di Pablo Marì. Ormai è certo che il difensore spagnolo, che an...

Questo quanto scrive il portale Monza News sulla trattativa tra Fiorentina e Monza per Pablo Marì:

"Emergono nuovi dettagli sulla cessione di Pablo Marì. Ormai è certo che il difensore spagnolo, che andrà in scadenza a giugno, lascerà Monza entro pochi giorni. Di seguito le ultime novità emerse nella giornata di oggi. Pablo Marì, vicecapitano del Monza, è ormai vicino al trasferimento alla Fiorentina. Come già anticipato nei giorni scorsi da Monza News, l'affare potrebbe essere ufficializzato entro la fine di questa settimana o, al più tardi, dopo la sfida tra Monza e Fiorentina della prossima settimana.

Pablo, anche in caso di cessione ai viola prima di lunedì, non dovrebbe scendere in campo contro la sua ormai ex squadra. Il difensore argentino Matias Moreno, che ha recentemente esordito nella partita Fiorentina - Napoli, arriverà in Brianza in prestito con un piccolo conguaglio economico da parte del club viola come parte dell'accordo. L'addio di Pablo Marì segna un momento importante per il club brianzolo. Il difensore spagnolo, punto di riferimento nella rosa del Monza, ha saputo guadagnarsi il rispetto dei tifosi e dei compagni grazie alle sue prestazioni solide e alla leadership in campo. Il passaggio alla Fiorentina, una delle squadre storiche della Serie A, rappresenta una nuova sfida per il giocatore che vuole concludere alla grande la carriera.

L'accordo prevede l'arrivo al Monza del promettente difensore argentino Moreno, che si è già messo in luce durante la sua esperienza alla Fiorentina"