Nazione: "Luiz Henrique è nel mirino della Fiorentina ma il Botafogo chiede la maxi cifra 40 milioni"

Luiz Henrique ha un prezzo folle

Molti nomi di mercato sono stati accostati alla Fiorentina, tra questi c'è anche quello di Luiz Henrique del Botafogo. La squadra di Palladino starebbe seguendo con interesse il giocatore ma le richieste sono folli: 40 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/repubblica-moreno-che-errore-prestazione-a-due-facce-la-fiorentina-tratta-per-pablo-mari/283477/