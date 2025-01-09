Corriere dello Sport lancia l’allarme: “Luiz Henrique fa sognare il Brasile ma l’avventura in Europa fu un fallimento”

Il suo impatto è stato tale da guadagnarsi il premio di miglior giocatore sudamericano dell'anno

Luiz Henrique, classe 2001, è un talento brasiliano che ha brillato nel 2024 con il Botafogo, protagonista di una stagione storica culminata nella vittoria di Copa Libertadores e campionato Brasileiro. Decisivo nei momenti cruciali, il numero sette ha segnato nella finale contro l'Atletico Mineiro e totalizzato 12 gol e 6 assist in 55 partite stagionali. Il suo impatto è stato tale da guadagnarsi il premio di miglior giocatore sudamericano dell'anno e l'interesse della nazionale brasiliana, con cui ha già segnato due reti.

Nonostante il successo recente, Luiz Henrique ha un passato complicato in Europa, avendo fallito l'esperienza con il Real Betis (47 presenze e 4 gol) tra il 2022 e il 2024, segnata anche da uno scandalo scommesse che non ha avuto conseguenze legali. Ora, la Fiorentina è pronta a scommettere su di lui come ala destra per rafforzare un attacco che ha mostrato poca incisività. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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